Юдин Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1979
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1979
Отец: Юдин Евгений Иванович
Мать: Юдина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
2000
Мать ребёнка: Юдина Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Есеня Александровна
Мать ребёнка: Юдина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Лариса