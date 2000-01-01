Юдин Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1979

Отец: Юдин Евгений Иванович

Мать: Юдина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
2000

Сын: Юдин Денис Александрович

Мать ребёнка: Юдина Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Есеня Александровна

Мать ребёнка: Юдина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Лариса

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