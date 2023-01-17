- Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Екатерина Филипповна

- Екатерина Филипповна

avatar

Место рождения

Страхины, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1770 г.р.
1775 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Страхины, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: - Иван

Отец ребёнка: - Мануил

Рождение ребёнка
1775

Сын: - Климент

Отец ребёнка: - Мануил

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close