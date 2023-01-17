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Клубков Михаил Вадимович
Клубков Михаил Вадимович
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Место рождения
Феодосия
, Феодосия, Республика Крым
Дата рождения
15.06.1974
Пол
Мужской
Отец
Клубков Вадим Витальевич
1945 г.р.
Мать
Клубкова (Завьялова) Галина Александровна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1974
Отец:
Клубков Вадим Витальевич
Мать:
Клубкова Галина Александровна
Феодосия
, Феодосия, Республика Крым
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