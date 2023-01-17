Исаченко (Кошкина) Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаченко (Кошкина) Алла Ивановна

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Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

11.06.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Валентин Сергеевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.01.?

Дочь: Самокиш Галина Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Валентин Сергеевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаченко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Исаченко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаченко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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