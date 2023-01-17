Исаченко (Кошкина) Алла Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.06.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Валентин Сергеевич
Рождение ребёнка
07.01.?
Дочь: Самокиш Галина Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Валентин Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаченко Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Исаченко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаченко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан