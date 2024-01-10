(Рутковска) Людвика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рутковска) Людвика

(Рутковска) Людвика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Киркицкая Мальвина

Отец ребёнка: Рудковский Феликс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рутковский (ягинты) Владислав

Отец ребёнка: Рудковский Феликс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудковский Вацлав

Отец ребёнка: Рудковский Феликс

Смерть
Неизвестно
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