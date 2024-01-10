(Рутковска) Людвика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Киркицкая Мальвина
Отец ребёнка: Рудковский Феликс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рутковский (ягинты) Владислав
Отец ребёнка: Рудковский Феликс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудковский Вацлав
Отец ребёнка: Рудковский Феликс
Смерть
Неизвестно