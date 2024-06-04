Мартынова (Залетова) Просковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Залетова) Просковья Михайловна

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залетов Михаил Максимович

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Иван Константинович

Рождение ребёнка
28.03.1956

Дочь: Остроухова (Мартынова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Константинович

Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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