Мартынова (Залетова) Просковья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залетов Михаил Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1956
Дочь: Остроухова (Мартынова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Константинович
Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно