Чугина Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.06.1930
Дата смерти03.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1930
Отец: Чугин Иван
Мать: Мария Егоровна
Рождение ребёнка
01.07.1954
Сын: Долгих Валерий Георгиевич
Отец ребёнка: Долгих Георгий Петрович
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1957
Дочь: Кузовлева Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Долгих Георгий Петрович
Смерть
03.12.2007