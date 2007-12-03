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Чугина Зинаида Ивановна

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Место рождения

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.06.1930

Дата смерти

03.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1930

Отец: Чугин Иван

Мать: Мария Егоровна

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.07.1954

Сын: Долгих Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: Долгих Георгий Петрович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1957

Дочь: Кузовлева Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Долгих Георгий Петрович

Смерть
03.12.2007
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