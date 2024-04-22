Шабалина Анастасия Логиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.10.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабалин Логин Федотович?
Работа или профессия
Вычислено 1923
Савичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Заведующий школы Учитель
Рождение ребёнка
?.02.1933
Отец ребёнка: Вопрос
Награда
1949
Орден "Трудового Красного Знамени" (указ ВС СССР от 19.03.1949)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1982