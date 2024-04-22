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Шабалина Анастасия Логиновна

Место рождения

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалин Логин Федотович?

Мать: не указана

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Вычислено 1923
Савичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Заведующий школы Учитель
Рождение ребёнка
?.02.1933

Сын: Шабалин Вадим Васильевич

Отец ребёнка: Вопрос

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Награда
1949
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Орден "Трудового Красного Знамени" (указ ВС СССР от 19.03.1949)
Место жительства
Неизвестно
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
16.10.1982
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
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