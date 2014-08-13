Канаева Ева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева Ева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.2014

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2014

Отец: Канаев Дмитрий Викторович

Мать: Канаева Любовь Валерьевна

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