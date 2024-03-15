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Ермолина Евфимия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

10.10.1863

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Илларион Николаевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ермолина Агафья Илларионовна

Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ермолин Моисей Илларионов

Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ермолина Евдокия Илларионовна

Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ермолина Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ермолина Гликерия Илларионовна

Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
10.10.1863
Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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