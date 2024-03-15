Ермолина Евфимия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти10.10.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ермолина Агафья Илларионовна
Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ермолин Моисей Илларионов
Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ермолина Евдокия Илларионовна
Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ермолина Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ермолина Гликерия Илларионовна
Отец ребёнка: Ермолин Илларион Николаевич
Место жительства
1849
Смерть
10.10.1863
от старости