Минаков Тихон Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаков Тихон Маркович

Место рождения

Гущено, Горецкий район, Могилёвская область

Дата рождения

11.08.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Гущено, Горецкий район, Могилёвская область
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