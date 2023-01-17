Кабанов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанов Иван Михайлович

Кабанов Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Ваганово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.02.1876

Дата смерти

07.09.1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Ваганово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.09.1931
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close