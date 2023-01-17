Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кабанов Иван Михайлович
Кабанов Иван Михайлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Ваганово
, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
06.02.1876
Дата смерти
07.09.1931
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Ваганово
, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.09.1931
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия