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Кабанов Сергей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1939

Дата смерти

12.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1939

Отец: Кабанов Никита Степанович

Мать: Кабанова Татьяна Филлиповна

Рождение ребёнка
23.11.1968

Сын: Кабанов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Тревогина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
05.10.1972

Дочь: Кабанова Инна Сергеевна

Мать ребёнка: Тревогина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
29.11.1974

Сын: Кабанов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Тревогина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
29.02.1980

Сын: Кабанов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Тревогина Валентина Павловна

Смерть
12.12.1999
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