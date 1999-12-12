Кабанов Сергей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1939
Дата смерти12.12.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1939
Рождение ребёнка
23.11.1968
Мать ребёнка: Тревогина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
05.10.1972
Дочь: Кабанова Инна Сергеевна
Мать ребёнка: Тревогина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
29.11.1974
Мать ребёнка: Тревогина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
29.02.1980
Сын: Кабанов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Тревогина Валентина Павловна
Смерть
12.12.1999