Иванов Дементий (Доментий) (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дементий (Доментий) (Иосифович)

Место рождения

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1902

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Около 1926 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Иванов Иосиф Иванович

Мать: Иванова Евдокия Михайловна

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Степанова) Анастасия Степановна

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Иванов Евгений Дементьевич

Мать ребёнка: Иванова (Степанова) Анастасия Степановна

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 20.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Степанова) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
20.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Степанова) Анастасия Степановна

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Степанова) Анастасия Степановна

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