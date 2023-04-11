Иванов Дементий (Доментий) (Иосифович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Иванов Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Иванов Евгений Дементьевич
Мать ребёнка: Иванова (Степанова) Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Около 20.12.1927
Рождение ребёнка
20.08.1930
Рождение ребёнка
Около 1933