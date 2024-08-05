Лебедева (Никонова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Лебедева) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лебедев (?) Семион Дмитриевич
Отец ребёнка: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лебедев (?) Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович
Смерть
Неизвестно