Лебедева (Никонова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Никонова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Лебедева) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Лебедев (?) Семион Дмитриевич

Отец ребёнка: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Лебедев (?) Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович

Смерть
Неизвестно

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