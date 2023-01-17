Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1884

Муж: Костылев Максим Моисеевич

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Костылев Сильвестр (Силивестр)

Отец ребёнка: Костылев Максим Моисеевич

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Сын: Костылев Василий Максимович

Отец ребёнка: Костылев Максим Моисеевич

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.

Сын: Костылев Павел Максимович

Отец ребёнка: Костылев Максим Моисеевич

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.08.1890 ст.

Дочь: Костылева Сосанна Максимовна

Отец ребёнка: Костылев Максим Моисеевич

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1925
Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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