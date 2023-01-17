Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 ст.
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1884
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1886
Сын: Костылев Сильвестр (Силивестр)
Отец ребёнка: Костылев Максим Моисеевич
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Сын: Костылев Василий Максимович
Отец ребёнка: Костылев Максим Моисеевич
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.
Сын: Костылев Павел Максимович
Отец ребёнка: Костылев Максим Моисеевич
Рождение ребёнка
11.08.1890 ст.
Дочь: Костылева Сосанна Максимовна
Отец ребёнка: Костылев Максим Моисеевич
Смерть
1925