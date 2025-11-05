Чернышева (Шумилина) Светлана
женский, родилась 06.06.1966
ОтецШумилин Николай1941 г.р.
МатьШумилина (Игонина) Александра08.12.1945 г.р.
Супруги
Артемьев АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Чернышев Денис05.02.1990 г.р.
(Артемьева) Алина16.11.2000 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1966
Отец: Шумилин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемьев Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Чернышев Лев
Рождение ребёнка
05.02.1990
Сын: Чернышев Денис
Отец ребёнка: Чернышев Лев
Рождение ребёнка
16.11.2000
Дочь: (Артемьева) Алина
Отец ребёнка: Артемьев Алексей
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область