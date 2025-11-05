Чернышева (Шумилина) Светлана 06.06.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышева (Шумилина) Светлана

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 06.06.1966

Отец
Шумилин Николай1941 г.р.
Мать
Шумилина (Игонина) Александра08.12.1945 г.р.
Супруги
Артемьев АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Чернышев Денис05.02.1990 г.р.
(Артемьева) Алина16.11.2000 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1966

Отец: Шумилин Николай

Мать: Шумилина (Игонина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Чернышев Лев

Рождение ребёнка
05.02.1990

Сын: Чернышев Денис

Отец ребёнка: Чернышев Лев

Рождение ребёнка
16.11.2000

Дочь: (Артемьева) Алина

Отец ребёнка: Артемьев Алексей

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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