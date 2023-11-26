- Афанасий Тарасович
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: - Тарас Афанасьевич
Бракосочетание
24.10.1905 ст.
Жена: - Евдокия Васильевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.05.1907 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: - Евдокия Васильевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.162-163 (Рождение №-39ж)
Смерть
После 1907