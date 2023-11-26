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- Афанасий Тарасович

Место рождения

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: - Тарас Афанасьевич

Мать: - (Комарова) Фёкла Никитична

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.10.1905 ст.

Жена: - Евдокия Васильевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.05.1907 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: - Евдокия Васильевна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.162-163 (Рождение №-39ж)
Смерть
После 1907

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