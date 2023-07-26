Подкорытов Фёдор Кирилов
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Подкорытов Кирилл Михайлов
Мать: Подкорытова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1832 ст.
Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова
Рождение ребёнка
29.05.1838 ст.
Дочь: (Крушинская) Федосья Фёдорова
Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: (Подкорытова) Надежда Фёдорова
Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: (Подкорытова) Надежда Фёдорова
Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Подкорытов Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова
Смерть
Неизвестно