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Подкорытов Фёдор Кирилов

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Подкорытов Кирилл Михайлов

Мать: Подкорытова Анна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Подкорытов Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1838 ст.

Дочь: (Крушинская) Федосья Фёдорова

Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: (Подкорытова) Надежда Фёдорова

Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: (Подкорытова) Надежда Фёдорова

Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Подкорытов Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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