Петров Илья Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Илья Савельевич

Петров Илья Савельевич

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Петров Савва Романов

Мать: Петрова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Петрова Пелагея

Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Виктор Ильич

Мать ребёнка: Петрова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иннокентий Ильич

Мать ребёнка: Петрова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Пелагея

Смерть
1919
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close