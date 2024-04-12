Петров Илья Савельевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Петров Савва Романов
Мать: Петрова Анна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Петрова Пелагея
Рождение ребёнка
1891
Сын: Петров Виктор Ильич
Мать ребёнка: Петрова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Пелагея
Смерть
1919