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Михайлова Мария Ивановна
Михайлова Мария Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Михайлова Пелагея Осиповна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать:
Михайлова Пелагея Осиповна
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