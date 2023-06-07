Михайлова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: Михайлова Пелагея Осиповна

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