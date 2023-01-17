Тарасова Дарья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779 ст.
Дата смерти06.03.1813 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1800 по 1803 ст.
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Тарасов Иван больший Филимонович
Отец ребёнка: Тарасов Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Тарасов Василий Филимонович
Отец ребёнка: Тарасов Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Аграфена Филимоновна
Отец ребёнка: Тарасов Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Сын: Тарасов Андрей Филимонович
Отец ребёнка: Тарасов Филимон Андреевич
Смерть
06.03.1813 ст.