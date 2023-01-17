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Тарасова Дарья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

06.03.1813 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1800 по 1803 ст.

Муж: Тарасов Филимон Андреевич

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Тарасов Иван больший Филимонович

Отец ребёнка: Тарасов Филимон Андреевич

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Тарасов Василий Филимонович

Отец ребёнка: Тарасов Филимон Андреевич

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Аграфена Филимоновна

Отец ребёнка: Тарасов Филимон Андреевич

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Тарасов Андрей Филимонович

Отец ребёнка: Тарасов Филимон Андреевич

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
06.03.1813 ст.
Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
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