Золото Ставриль
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1720
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба,ревизская сказка 1816г.лист-57,58.зап.-92. ГАЗО,Ф -12-2-92,кадр-94.
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Золото Евтей Ставрильевич
Ревизская сказка 1811г.лист-37,зап.-121,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-70.
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Золото Трандафил Ставрильевич
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54.
Смерть
Неизвестно