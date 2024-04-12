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Золото Ставриль

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба,ревизская сказка 1816г.лист-57,58.зап.-92. ГАЗО,Ф -12-2-92,кадр-94.
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Золото Евтей Ставрильевич

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка 1811г.лист-37,зап.-121,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-70.
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Золото Трандафил Ставрильевич

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54.
Смерть
Неизвестно
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