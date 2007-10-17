Ермакова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмакова Мария Ивановна

Ермакова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1933

Дата смерти

17.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1933

Отец: Волков Иван Петрович

Мать: Волкова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
11.10.?

Дочь: Смирнова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Ермаков Александр Андреевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
27.11.1952

Муж: Герасимов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.07.1962

Сын: Ермаков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Ермаков Александр Андреевич

Бракосочетание
27.07.1962

Муж: Ермаков Александр Андреевич

Смерть
17.10.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.