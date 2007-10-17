Ермакова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1933
Дата смерти17.10.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1933
Рождение ребёнка
11.10.?
Дочь: Смирнова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Ермаков Александр Андреевич
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
27.11.1952
Рождение ребёнка
12.07.1962
Сын: Ермаков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Ермаков Александр Андреевич
Бракосочетание
27.07.1962
Смерть
17.10.2007