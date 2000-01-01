Реус (Reus) Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус (Reus) Тимофей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Около 1826

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Реус (reus) Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Реус (reus) Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Реус (reus) Трофим Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Реус (reus) Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Реус (reus) Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Смерть
Около 1826
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
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