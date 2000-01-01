Реус (Reus) Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиОколо 1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Реус (reus) Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Реус (reus) Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Реус (reus) Трофим Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Реус (reus) Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Реус (reus) Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Смерть
Около 1826
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская