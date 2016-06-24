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Иванов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1929

Дата смерти

24.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1929

Отец: Иванов Михаил Андреевич

Мать: Иванова (Кузьмина) Елена Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1955

Сын: Иванов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1957

Дочь: Егорова (Иванова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна

Новые Мертли, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1959

Сын: Иванов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1962

Сын: Иванов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1965

Сын: Иванов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1967

Сын: Иванов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна

Смерть
24.06.2016

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