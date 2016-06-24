Иванов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1929
Дата смерти24.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1955
Сын: Иванов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1957
Дочь: Егорова (Иванова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна
Новые Мертли, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1959
Сын: Иванов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1962
Сын: Иванов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1965
Сын: Иванов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1967
Сын: Иванов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Филиппова) Вера Ивановна
Смерть
24.06.2016