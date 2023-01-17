Бурцев Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцев Михаил Федорович

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Место рождения

Борятино, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Борятино, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1865
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1906
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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