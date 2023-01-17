Платонов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Платонов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1891
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Рождение ребёнка
1897
Сын: Платонов Герман
Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Платонов Иван Александрович
Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.226, лл 68об, 69
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Грецова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Платонов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Александр
Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна
Смерть
1929