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Платонов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Платонов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1891

Жена: Платонова Анна Феоктистовна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Рождение ребёнка
1897

Сын: Платонов Герман

Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Платонов Иван Александрович

Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.226, лл 68об, 69
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Грецова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Платонов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Александр

Мать ребёнка: Платонова Анна Феоктистовна

Смерть
1929
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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