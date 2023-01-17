Никольский Филарет (Гавриил) Петрович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения18.03.1858
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1880 по 1887
Белбаж, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1880
Место жительства
С 1887 по 1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1891 по 1892
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1892 по 1895
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1895 по 1898
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1898 по 1904
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
С 1904 по 1904
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1904 по 1914
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1914 по 1916
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1916 по 1918
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1918 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1921
Смерть
1921