Никольский Филарет (Гавриил) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольский Филарет (Гавриил) Петрович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

18.03.1858

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1880 по 1887
Белбаж, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1880
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1887 по 1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1891 по 1892
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1892 по 1895
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1895 по 1898
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1898 по 1904
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
С 1904 по 1904
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1904 по 1914
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1914 по 1916
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1916 по 1918
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1918 по 1918
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1918 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1921
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1921
Самара, Самара, Самарская область
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