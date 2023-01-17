(Силантьева) Ольга Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Силантьева) Ольга Афанасьева

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Место рождения

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

06.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1880

Отец: Силантьев Афанасий Николаев

Мать: Силантьев Агафья Ларионова

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
07.06.1880
Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
25.10.1898

Муж: Митрофанов Степан Артемьев

Рождение ребёнка
02.09.1899

Сын: Митрофанов Александр Степанович

Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев

Рождение ребёнка
1911

Сын: Митрофанов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев

Рождение ребёнка
1912

Сын: Митрофанов Петр Степанович

Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев

Смерть
Неизвестно
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