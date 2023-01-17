(Силантьева) Ольга Афанасьева
Место рождения
Дата рождения06.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1880
Крещение
07.06.1880
Бракосочетание
25.10.1898
Рождение ребёнка
02.09.1899
Сын: Митрофанов Александр Степанович
Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев
Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев
Рождение ребёнка
1911
Сын: Митрофанов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев
Рождение ребёнка
1912
Сын: Митрофанов Петр Степанович
Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Митрофанов Степан Артемьев
Смерть
Неизвестно