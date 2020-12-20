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Бабенков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1955

Дата смерти

20.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1955

Отец: не указан

Мать: Сподарик Елизавета Ивановна

Бракосочетание
24.07.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ясный, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
20.12.2020
Асбест, Асбестовский, Свердловская область

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