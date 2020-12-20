Бабенков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1955
Дата смерти20.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1955
Отец: не указан
Бракосочетание
24.07.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ясный, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.12.2020