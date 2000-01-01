Вшивцева (Ситникова) Анисия Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Вшивцев Никита Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Мамаева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795