Вшивцева (Ситникова) Анисия Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Ситникова) Анисия Козмина

Вшивцева (Ситникова) Анисия Козмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Вшивцев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Мамаева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Михаил Михайлович

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close