Борщев Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Борщев Андрей Григорьевич
Мать: Борщева ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Борщева Авдотья Симоновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Борщева Авдотья Симоновна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Борщев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Борщева Авдотья Симоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно