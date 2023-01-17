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Борщев Михаил Андреевич

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Место рождения

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Борщев Андрей Григорьевич

Мать: Борщева ?

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Борщева Авдотья Симоновна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Борщева Авдотья Симоновна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Борщев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Борщева Авдотья Симоновна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борщева Авдотья Симоновна

Смерть
Неизвестно
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