Маркова Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова Татьяна Дмитриевна

Маркова Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1982

Дочь: Величко Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Величко Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.02.1988

Дочь: Мощеникова Алиса Сергеевна

Отец ребёнка: Величко Сергей Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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