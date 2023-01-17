Маркова Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1982
Дочь: Величко Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Величко Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.02.1988
Дочь: Мощеникова Алиса Сергеевна
Отец ребёнка: Величко Сергей Дмитриевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния