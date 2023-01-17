Антонов Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1902 ст.
Дочь: Антонова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Николаевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1902 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Мещанин города Керчь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно