Домникова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Иван Акимович
Мать: Ковалева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимченко Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домников Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домникова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домников Николай
Смерть
Неизвестно