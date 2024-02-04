Домникова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домникова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Иван Акимович

Мать: Ковалева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимченко Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домников Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домникова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домников Николай

Смерть
Неизвестно

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