Тютчева Элеонора Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютчева Элеонора Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Добавил:

ФТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тютчева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Тютчева Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Тютчева Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Смерть
1838

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