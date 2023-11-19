Тютчева Элеонора Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тютчева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Тютчева Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Тютчева Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Смерть
1838