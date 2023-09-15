Сидорина (Рубцова) Марфа Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорина (Рубцова) Марфа Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкрашкин Пётр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
15.11.1908

Дочь: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
13.10.1910

Дочь: (Сидорина) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
13.10.1910

Дочь: (Сидорина) Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
20.08.1912

Сын: Сидорин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
11.10.1914

Дочь: Агафонова (Сидорина) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно

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