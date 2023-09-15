Сидорина (Рубцова) Марфа Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1908
Дочь: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
13.10.1910
Дочь: (Сидорина) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
13.10.1910
Дочь: (Сидорина) Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1912
Сын: Сидорин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1914
Дочь: Агафонова (Сидорина) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Сидорин Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно