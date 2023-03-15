Бунтин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

1914 г.р.
1914 г.р.
1914 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бунтин Павел

Мать: Бунтина ?

Место жительства
Неизвестно
Высокое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Бунтин ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Бунтина) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Бунтина) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бунтин ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бунтин ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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