Бунтин ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бунтин Павел
Мать: Бунтина ?
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Бунтина) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Бунтина) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Рождение ребёнка
1917
Смерть
Неизвестно