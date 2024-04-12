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Осип Алексеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Жена

1778 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Алексей Егоров

Мать: Матрена Логинова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Федор Осипов

Мать ребёнка: Ксения Васильева

Бракосочетание
Около 1798

Жена: Ксения Васильева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Военная служба
1804
ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Смерть
Неизвестно
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