Осип Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Алексей Егоров
Мать: Матрена Логинова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Федор Осипов
Мать ребёнка: Ксения Васильева
Бракосочетание
Около 1798
Жена: Ксения Васильева
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Военная служба
1804
ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Место жительства
1811
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Смерть
Неизвестно