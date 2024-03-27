Редько (Майстер) Марта Вильгельмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1920
Дата смерти12.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1943
Сын: Редько Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Редько Николай Климентьевич
? Украина
Смерть
12.11.1988
г. Орск Оренбургская область РСФСР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Орск Оренбургская область РСФСР