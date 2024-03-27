Редько (Майстер) Марта Вильгельмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редько (Майстер) Марта Вильгельмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1920

Дата смерти

12.11.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1943

Сын: Редько Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Редько Николай Климентьевич

? Украина
Смерть
12.11.1988
г. Орск Оренбургская область РСФСР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Орск Оренбургская область РСФСР
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