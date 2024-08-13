Власов Семен Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Семен Агеевич

Власов Семен Агеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Власов Агей Афонасьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Власов Игнат Семенович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Власов Максим Семенович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Власов Степан Семенович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Власов Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Власов Филипп Семенович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.