Власов Семен Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Власов Агей Афонасьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: не указана