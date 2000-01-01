Архипов Александр Иванович
Место рожденияОлонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Дата рождения1800
Дата смерти01.11.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Рождение ребёнка
08.07.1819
Сын: Архипов Иван Александрович
Мать ребёнка: Архипова Дарья Власова
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Дарья Власовна
Смерть
01.11.1865
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь