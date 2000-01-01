Архипов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Александр Иванович

Архипов Александр Иванович

avatar

Место рождения

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь

Дата рождения

1800

Дата смерти

01.11.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Архипов Иван Архипович

Мать: Архипова Степанида Семеновна

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Рождение ребёнка
08.07.1819

Сын: Архипов Иван Александрович

Мать ребёнка: Архипова Дарья Власова

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Дарья Власовна

Смерть
01.11.1865
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close