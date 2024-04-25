Пелымский Федор Демитриевич (Дмитриевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелымская (Немова) Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелымская (Немова) Вера Дмитриевна
Бракосочетание
14.11.1922
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Свидетельство о заключении брака I-КЖ0275882
Образование
С ?.10.1931 по ?.02.1937
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Свердловский Эксплуатационно электро-технический техникум путей сообщения НКПС(?), специальность- электро-тяговые подстанции, квалификация- техник путей сообщения НКПС
Рождение ребёнка
14.08.1936
Дочь: Амвросова (Пелымская) Алла Федоровна
Мать ребёнка: Пелымская (Немова) Вера Дмитриевна
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
свидетельство о рождении 122062, запись 587 от 04.09.1936 родилась г.Кушва, Красноуральского района,
Смерть
Неизвестно