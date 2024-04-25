Пелымский Федор Демитриевич (Дмитриевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелымский Федор Демитриевич (Дмитриевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелымская (Немова) Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелымская (Немова) Вера Дмитриевна

Бракосочетание
14.11.1922

Жена: Пелымская (Немова) Вера Дмитриевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Свидетельство о заключении брака I-КЖ0275882
Образование
С ?.10.1931 по ?.02.1937
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Свердловский Эксплуатационно электро-технический техникум путей сообщения НКПС(?), специальность- электро-тяговые подстанции, квалификация- техник путей сообщения НКПС
Рождение ребёнка
14.08.1936

Дочь: Амвросова (Пелымская) Алла Федоровна

Мать ребёнка: Пелымская (Немова) Вера Дмитриевна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
свидетельство о рождении 122062, запись 587 от 04.09.1936 родилась г.Кушва, Красноуральского района,
Смерть
Неизвестно

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