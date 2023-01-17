Гетьман Сергей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1983
Мать ребёнка: Рослякова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
08.06.1990
Дочь: Гетьман Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Рослякова Людмила Анатольевна
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область