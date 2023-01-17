Гетьман Сергей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетьман Сергей Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1983

Сын: Гетьман Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Рослякова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
08.06.1990

Дочь: Гетьман Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Рослякова Людмила Анатольевна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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