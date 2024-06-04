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Пушкарева Стефанида Гурьянова

Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Кирилл Селиверстов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Пушкарева) Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Пушкарева) Анисия Кириллова

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Пушкарева) Матрена Кириллова

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: (Пушкарева) Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Пушкарев Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Пушкарева) Агафия Кириллова

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Пушкарева) Евдокия (Авдотья) Кириллова

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834

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