Пушкарева Стефанида Гурьянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Пушкарева) Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Пушкарева) Анисия Кириллова
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Пушкарева) Матрена Кириллова
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Пушкарева) Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Пушкарев Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: (Пушкарева) Агафия Кириллова
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Пушкарева) Евдокия (Авдотья) Кириллова
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Селиверстов
Смерть
После 1834