Мелания Васильева
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Ерофеев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Устинья Егорова
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Павел Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Егорова
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Егор Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
Смерть
Неизвестно