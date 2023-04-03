Мелания Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Васильева

Место рождения

Новое Семеновское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Семеновское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Ерофеев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Устинья Егорова

Отец ребёнка: Егор Ерофеев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Павел Егоров

Отец ребёнка: Егор Ерофеев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Егорова

Отец ребёнка: Егор Ерофеев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Егор Егоров

Отец ребёнка: Егор Ерофеев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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