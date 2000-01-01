Лихачёв Иоаким Евстратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Иоаким Евстратович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1818 и 1819

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1819

Отец: Лихачёв Евстрат Андреевич

Мать: Лихачёва Иустина Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Дочь: Евфросиния Иоакимовна

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Самсоновна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лихачёв Михаил Иоакимович

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Самсоновна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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