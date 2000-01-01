Лихачёв Иоаким Евстратович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1818 и 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1819
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Дочь: Евфросиния Иоакимовна
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Самсоновна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лихачёв Михаил Иоакимович
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Самсоновна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно