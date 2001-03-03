Малахова (Чулкова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Чулкова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.09.1945

Дата смерти

03.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1945

Отец: Чулков Василий Яковлевич

Мать: Чулкова Прасковья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Малахов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Малахов Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Евгений Александрович

Смерть
03.03.2001
Москва, город федерального значения Москва
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