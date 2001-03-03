Малахова (Чулкова) Тамара Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1945
Дата смерти03.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Малахов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Малахов Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2001