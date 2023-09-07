Замареев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замареева Надежда
Мать ребёнка: Лысянкова Мария Аникеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замареев Василий
Мать ребёнка: Лысянкова Мария Аникеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замареева Анна
Мать ребёнка: Лысянкова Мария Аникеевна
Бракосочетание
Неизвестно